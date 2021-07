olivia paladino giuseppe conte ultima spiaggia capalbio FOTO ENZO RUSSO

Da “il Tirreno”

Tintarella, passeggiate, relax per diversi volti noti (“catturati” dall’obiettivo di Enzo Russo) in questi giorni nella zona sud della Maremma toscana, in particolare la scelta dei più è ricaduta su Capalbio e la Costa d’argento.

Il celebre arenile dell’Ultima spiaggia a Capalbio è stato scelto dall’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e dalla sua compagna Olivia Paladino per una passeggiata con i piedi nell’acqua.

Sempre a Capalbio, ma fra gli ombrelloni dello stabilimento Parasol, ecco comparire Luca Zingaretti, alias il commissario Montalbano, insieme alla moglie Luisa Ranieri, anche lei nota e bravissima attrice

Spostiamoci solo qualche chilometro più a nord dove al bagno Il Tempio ad Ansedonia troviamo Leo Gassman, figlio 22enne di Alessandro, e vincitore a Sanremo 2020 fra le Nuove proposte, rilassarsi giocando a pallone.

luca zingaretti luisa ranieri parasol capalbio FOTO ENZO RUSSO luca zingaretti parasol capalbio - FOTO ENZO RUSSO nicola zingarretti parasol capalbio FOTO ENZO RUSSO