6 giu 2019 15:42

L'UNIONE EUROPEA MANDA IN PENSIONE LE VECCHIE CARTE D'IDENTITÀ PER RIDURRE IL RISCHIO DI FRODE - IL CONSIGLIO UE HA ADOTTATO OGGI UN REGOLAMENTO PER GARANTIRE CHE IL DOCUMENTO SIA PIÙ SICURO - LA NUOVA NORMA INTRODUCE REQUISITI MINIMI COMUNI: ECCO QUALI