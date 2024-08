28 ago 2024 11:20

ABBATTI IL TRUMPONE – IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH NON MOLLA E RISCRIVE GLI ATTI D’ACCUSA CONTRO L’EX PRESIDENTE PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO 2021. LA CORTE SUPREMA AVEVA CONCESSO AL TYCOON UNA PARZIALE IMMUNITÀ PER GLI ATTI COMPIUTI NELLE FUNZIONI UFFICIALI, MA NON IN QUELLI PRIVATI. E COSÌ, PER AGGIRARE LA DECISIONE, SMITH HA SBIANCHETTATO DALL’ACCUSA LE INTERAZIONI TRA TRUMP E IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA – E IL CANDIDATO REPUBBLICANO SI INCAZZA: “È UNA FARSA CHE KAMALA HARRIS STA SPINGENDO…”