Fumata nera sull'inizio del nuovo corso dell'Inps e dell'Inail. Serviranno i tempi supplementari, oltre la scadenza di ieri fissata dal decreto di maggio, per sbloccare le ultime riserve sui nomi dei nuovi commissari degli istituti previdenziali. A sorpresa, dal Consiglio dei ministri di ieri non è arrivato l'accordo.

E a quanto pare a sollecitare una riflessione ulteriore sulla rosa dei nomi in campo sarebbe stata la ministra del lavoro Marina Calderone.

[…] Già oggi potrebbero sciogliersi gli ultimi nodi sul tavolo per la nomina dei commissari, con la firma di un Dpcm, in attesa del rinnovo della governance voluto dal governo.

Dopo la girandola di nomi delle ultime settimane, tra cui quello di Maurizio Castro, manager stimato, ex direttore generale dell'Inail ed ex senatore del Popolo della libertà oltre che grande esperto di relazioni industriali e sostenuto dalla ministra Calderone, in pole position per la guida dell'Inps rimane Gabriele Fava, avvocato milanese esperto in diritto del lavoro e relazioni sindacali e industriali.

A lui potrebbe essere affidato il ruolo di traghettatore per l'Istituto di previdenza nell'era post-Reddito di cittadinanza al centro delle attenzioni del governo in particolare per la rotta tracciata e ribadita dal premier Giorgia Meloni sul «rafforzamento del sistema previdenziale» e sulle pensioni future. Mappare la spesa pensionistica infatti sarà cruciale per evitare il rischio di «una bomba sociale», ha detto Meloni ai sindacati nella riunione a Palazzo Chigi.

Nel curriculum di Fava c'è la missione affidatagli nel 2021 come commissario straordinario di Alitalia per la gestione dell'operazione di negoziazione diretta tra Alitalia in Amministrazione straordinaria e Ita e per la cessione degli asset strategici.

Ma tra gli altri incarichi c'è anche quello di membro del consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria e dell'Associazione IDLASS, mentre da gennaio del 2021 ricopre il ruolo di presidente dell'Osservatorio sulle risorse pubbliche presso la Corte dei Conti. Dal 2020 fino a fine mandato governativo ha affiancato, da consigliere giuridico, il Ministro dell'Università e Ricerca. Ed è stato membro di lavoro CNEL per la costituzione della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale e la mobilità sostenibile.

Nel caso dell'Inail il testimone dovrebbe passare invece a Stefano Cervone, commercialista romano e revisore dei conti, con alle spalle una lunga esperienza in Bnl e poi un ruolo da direttore generale di Sorgente Sgr e Sorgente Group.

Negli ultimi anni Cervone ha anche ricoperto l'incarico di amministratore delegato di Next Re SIIQ, società di investimento quotata in Borsa e partecipata da Dea Capital e dalla Cassa di previdenza dei ragionieri. […]

