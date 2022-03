28 mar 2022 08:55

ABBIAMO SOPRAVVALUTATO L’ESERCITO DI PUTIN - ALMENO IL 60% DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI RUSSE UTILIZZATE IN UCRAINA SONO MALFUNZIONANTI: MOLTI ORDIGNI NON ESPLODONO E LA LOGISTICA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI - IL GENERALE VINCENZO CAMPORINI, EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA: “QUANDO SI PASSA DAI PROGETTI AI PROTOTIPI E DA QUESTI AI PRODOTTI IN SERIE VENGONO ALLA LUCI GRAVI CARENZE NELLA QUALITÀ DEI MATERIALI E IN QUELLA DEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE” - “SENZA UNA LOGISTICA EFFICIENTE LE GUERRE NON SI VINCONO E QUESTO SEMBRA PROPRIO IL TALLONE D’ACHILLE DELLE FORZE RUSSE”