ACCOGLIENZA? MEGLIO SENZA! – PURE BIDEN SI È ACCORTO CHE SUI MIGRANTI AVEVA RAGIONE TRUMP! LE PROMESSE FATTE IN CAMPAGNA ELETTORALE E NEI PRIMI GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DEMOCRATICO HANNO FATTO SOLO AUMENTARE LA PRESSIONE DEGLI ILLEGALI CHE VOGLIONO ENTRARE NEGLI USA – E COSÌ CADE ANCHE L’ULTIMO TABÙ: L’AMMINISTRAZIONE PENSA DI CONCLUDERE LA COSTRUZIONE DEL MURO CON IL MESSICO. ANCHE PERCHÉ CI SONO PENALI SALATE IN CASO DI RINUNCIA AL PROGETTO

Mario Dergani per "Libero quotidiano"

Ormai manca poco, basta tappare qualche buco e il muro al confine con il Messico è finito, spiega il segretario statunitense della Sicurezza interna Alejandro Majorkas al personale della dogana. Sarebbe uno spreco di risorse lasciare incompiuta un' opera che si sta rivelando sempre più utile. Soprattutto se da poco, proprio da quei varchi lasciati aperti, sono passati due yemeniti sospettati di legami con il terrorismo islamico.

Per i Democratici è alquanto imbarazzante doverlo ammettere, dopo che Joe Biden in campagna elettorale aveva indicato la barriera come «la risposta sbagliata» al problema dell' immigrazione clandestina dal Messico e, appena si era seduto alla scrivania della Stanza Ovale, ne aveva subito bloccato i lavori. Peccato che vi siano dei contratti già sottoscritti dall' amministrazione Usa e delle penali salate da pagare nel caso in cui il committente rinunci al progetto, anche solo per 24 ore.

Si parla di un milione di dollari al giorno. Quindi, visto che comunque i soldi vanno spesi, tanto vale proseguire. Del resto, dal 1990 in poi, la costruzione ha conosciuto rari momenti di pausa. Anzi, chiunque sedesse alla Casa Bianca, la sorveglianza è cresciuta, anche attraverso la tecnologia e le strutture di detenzione sono state moltiplicate.

Il 24 marzo, Libero aveva denunciato il trattamento disumano riservato ai minori stranieri non accompagnati, rinchiusi in un lager a Donna, in Texas, in condizioni igieniche intollerabili. Eppure erano arrivati fin lì in massa attirati dalle promesse del candidato democratico. S' illudevano che i controlli sarebbero stati più blandi.

Così, il flusso di persone che dal Sudamerica tentano l' ingresso illegale sul territorio Usa si è incrementato, dai 66mila di gennaio a 101mila di febbraio, ai 171mila di marzo.

È l' effetto Biden. Un esodo inarrestabile, come la previsione che aprile e i mesi a venire, anche a causa del miglioramento delle condizioni meteorologiche, vedranno una crisi sempre più grave. Non resta quindi che ricorrere alla ricetta già sperimentata da Donald Trump, che pare seduto sulla riva del fiume in attesa che la corrente trasporti il cadavere delle fallimentari politiche di accoglienza.

