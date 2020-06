ACCORDO SUBITO, SOLDI POI - LA MERKEL SPINGE PER UN ACCORDO SUL RECOVERY FUND AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 18 LUGLIO, CHE SARÀ DI NUOVO ''DAL VIVO'', MA AMMETTE CHE LA POSIZIONE DEI ''4 STATI NOTI'' (I FRUGALI) NON È CAMBIATA. E I PRIMI FONDI NON PRIMA DEL 2021 (QUINDI, CARA ITALIA, CIUCCIATI IL MES) - MICHEL: I TEMI SU CUI LA DISCUSSIONE "RESTA MOLTO DIFFICILE" SONO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI BILANCIO UE E RECOVERY, SCONTI, PROPORZIONE DI PRESTITI E SOVVENZIONI, CONDIZIONALITÀ E CRITERI DI DISTRIBUZIONE. HAI DETTO POCO…

1.MERKEL, ITALIA? I FONDI UE NON PRIMA DEL 2021

(ANSA) - "Non credo che si possano versare i fondi già quest'anno". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa dopo la videoconferenza del Consiglio europeo, rispondendo a chi ha chiesto se Stati come l'Italia potranno ricevere i soldi europei prima del 2021. La cancelliera ha sottolineato che i Parlamenti devono ratificare le decisioni che si prenderanno in Europa, affermando poi che sarebbe positivo se i Paesi potessero sapere di poter contare sui fondi da gennaio.

2.UE: MERKEL, SFIDA ENORME, NOI PER ACCORDO VELOCE

(ANSA) - La Germania si è spesa perché si arrivi velocemente a un'intesa in Ue. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino dopo il Consiglio europeo in videoconferenza. Merkel ha citato la presidente della Bce Christine Lagarde e ha ribadito che "le implicazioni economiche della pandemia sono molto dure, siamo di fronte alla sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale".

3.MERKEL,POSIZIONE 4 'STATI NOTI' NON È CAMBIATA,MA BUON CLIMA

(ANSA) - "Non si è parlato molto di prestiti e aiuti. I quattro stati noti hanno espresso il loro scetticismo sul fatto che vi siano degli aiuti, e su questo la posizione non è cambiata. Ma c'era un'atmosfera e si è creata una situazione in cui si avere un buon avvio con le trattative".Lo ha detto Angela Merkel dopo la videoconferenza del consiglio Ue. "C'è stato chi ha detto che il volume fosse troppo alto. C'è chi vorrebbe solo prestiti e chi punta tutto sulle garanzie", ha continuato. "Ma la costruzione giuridica non l'ha messa in discussione nessuno", ha aggiunto Merkel, "il fatto che la commissione emetta dei bond non è stato messo in discussione da nessuno".

4.MERKEL, RECESSIONE PIÙ GRAVE, RECOVERY IN INTERESSE UE

(ANSA) - L'Unione europea sta affrontando la recessione più grave dalla Seconda guerra mondiale e ha tutto l'interesse a varare il Recovery plan entro la fine dell'estate, prima di eventi come le elezioni americane. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel agli altri leader Ue nel corso del summit europeo, secondo fonti riportate da Bloomberg. La cancelliera ha aggiunto che i leader europei si devono vedere 'de visu' al più presto.

5.UE: MERKEL, CLIMA COSTRUTTIVO, ANDIAMO AVANTI A LUGLIO

(ANSA) - "Era chiaro che non si sarebbe stata decisione, oggi c'è stato un primo scambio. Andremo avanti a metà luglio". Lo ha detto Angela Merkel, sottolineando che nel dibattito al consiglio europeo sul fondo di ripresa e sul bilancio pluriennale sono state messe sul tavolo "aspetti positivi e punti critici". "La discussione si è svolta in un'atmosfera molto costruttiva", ha aggiunto.

6.MICHEL, A METÀ LUGLIO CONSIGLIO UE, IN PRESENZA

(ANSA) - Nonostante il lavoro resti complesso tutti hanno mostrato, oggi, si essere impegnati, ora dobbiamo intensificare i contatti. Lo avrebbe, a quanto si apprende da alcuni presenti alla riunione, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel annunciano, attorno alla metà di luglio, il Consiglio europeo sul piano Next Generation Ue.

7.MICHEL, CIFRE,CONDIZIONALITÀ, SCONTI TRA TEMI DIVISIVI

(ANSA) - Ammontare complessivo di bilancio Ue e Recovery, sconti, proporzione di prestiti e sovvenzioni, condizionalità e criteri di distribuzione: questi i temi su cui la discussione "resta molto difficile", secondo il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "Nei prossimi giorni dovremo lavorare" su questo, "cercheremo di accelerare i negoziati per avere una discussione utile a luglio, oggi ho sentito che c'è volontà politica comune di agire", ha detto Michel.

8.MICHEL, EMERGE CONSENSO MA NON SOTTOVALUTIAMO DIVERGENZE

(ANSA) - Sul Recovery fund e il bilancio c'è un consenso emergente ma allo stesso tempo non dobbimao sottostimare le differenze di visione sui diversi punti. E' necessario continuare la discussione": lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel al termine del vertice europeo.