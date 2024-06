9 giu 2024 18:30

ACHTUNG! IN GERMANIA LE SVASTICHELLE NON PASSANO MAI DI MODA - SECONDO I PRIMI EXIT POLL DEBACLE PER IL GOVERNO. GLI ESTREMISTI DI DESTRA DI AFD VOLANO E SONO IL SECONDO PARTITO DIETRO I POPOLARI (CDU-CSU). CROLLANO SOCIALDEMOCRATICI E VERDI. ESULTA IL LEADER DELL'ULTRADESTRA, TINO CHRUPALLA - ANCHE IN AUSTRIA IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA FPO È IN TESTA ALLE ELEZIONI EUROPEE – IN GRECIA AVANTI I CONSERVATORI – A LIVELLO DI GRUPPI, IN BASE ALLE PRIME PROIEZIONI, CRESCE IL PPE, SECONDI SOCIALISTI&DEMOCRATICI E TERZI I LIBERALI