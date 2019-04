STIAMO A CAVALLO: L'UNICA COSA CHE CI DIVIDE DALL'AUMENTO DELL'IVA È LAURA CASTELLI - LA VICEMINISTRA NOMINATA COMMISSARIO ALLA SPENDING REVIEW. SE COME DICE LA LEGA IN PARLAMENTO ''SI TROVERANNO ALTRE STRADE'' PER DISINNESCARE LA STANGATA, CI SONO DUE VIE: O L'AUMENTO DI ALTRE TASSE (E ALLORA MEJO L'IVA) O IL TAGLIO DELLE SPESE. UNA MATERIA DOVE HANNO FALLITO DECINE DI ESPERTI DELLA P.A., MA ORA ARRIVA LEI, 33 ANNI, LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE E TRE ANNI IN UN CAF