ADDA VENÌ TRUMPONE! – L’EX PRESIDENTE AMERICANO FOMENTA I SUOI SUPPORTER: “MOLTO PRESTO. TENETEVI PRONTI. PER RENDERE IL NOSTRO PAESE SICURO, GLORIOSO E DI SUCCESSO, IO MOLTO, MOLTO, MOLTO PROBABILMENTE LO FARÒ DI NUOVO”. BISOGNA VEDERE SE GLIELO LASCIANO FARE: TRUMP HA DIVERSI PROBLEMINI GIUDIZIARI IN SOSPESO. TANT’È CHE AL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA STANNO PENSANDO DI NOMINARE UN PROCURATORE SPECIALE CHE SOVRINTENDA ALLE DUE INCHIESTE FEDERALI SU DI LUI…

donald trump prima dell assalto a capitol hill

TRUMP, TENETEVI PRONTI, MOLTO PROBABILMENTE MI RICANDIDO

(ANSA) - "Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo": così Donald Trump ha ventilato ancora l'ipotesi sempre più concreta di una sua ricandidatura davanti ai suoi fan, in un comizio in Iowa.

CNN, GIUSTIZIA USA VALUTA PROCURATORE SPECIALE PER TRUMP

(ANSA) - I dirigenti del dipartimento di Giustizia Usa hanno discusso se una ricandidatura di Donald Trump alla Casa Bianca, che sembra sempre più vicina, non crei la necessità di uno 'special counsel', un procuratore speciale per sovrintendere alle due inchieste federali legate all'ex presidente, quella sull'assalto al Capitolo e quella sui documenti classificati sequestrati nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo riporta la Cnn, citando fonti a conoscenza del dossier. Procuratori speciali sono stati nominati per il Russiagate e per il caso Lewinsky.

donald trump

Incriminare un candidato presidenziale scatenerebbe una bufera politica. Per questo al Dipartimento di Giustizia si è dibattuto se la nomina di un procuratore speciale possa evitare allo stesso Dipartimento accuse che l'amministrazione Biden stia colpendo un suo rivale politico.

Nemmeno gli special counsel, tuttavia, sono rimasti immuni dagli attacchi politici, come si è visto con Robert Mueller nel Russiagate e con John Durham nella controinchiesta sul Russiagate. Nelle settimane precedenti Midterm, il ministero della Giustizia ha osservato il tradizionale periodo di silenzio senza fare mosse pubbliche che potessero avere conseguenze politiche.

MERRICK GARLAND

Ma dietro le quinte gli investigatori hanno continuato ad indagare, anche con l'arrivo di procuratori esperti, per essere pronti a qualsiasi decisione dopo il voto, compresa la potenziale incriminazione di un ex presidente: una mossa senza precedenti, che però potrebbe essere complicata dall'annuncio della candidatura del tycoon. La difficile decisione spetta all'attorney generale Merrick Garland, che peraltro dovrà pronunciarsi anche sull'indagine nei confronti di Hunter Biden, il figlio del presidente. Trump si deve guardare anche da altre inchieste, da quella in Georgia sulle sue pressioni per ribaltare il voto a quelle della procura di New York sulle presunti frodi fiscali e bancarie della sua holding.

