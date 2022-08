PERCHE’ LETTA INVECE DI BERCIARE CONTRO LE SIMPATIE GIOVANILI DELLA MELONI PER MUSSOLINI NON CONTROLLA CHI METTE IN LISTA? I DELIRANTI TWEET DELL’EX ASSISTENTE DI PROVENZANO, RAFFAELE LA REGINA, BLINDATO COME CAPOLISTA PD IN BASILICATA - “ISRAELE E’ COME GLI ALIENI: NON ESISTE” (LA REGINA E' PURE DOTTORANDO IN STORIA!) - I NO ALLA TAP, A EXPO 2015 E, DULCIS IN FUNDO, AL CAPITALISMO (NEANCHE BREZNEV!) – LETTA, INVECE DI ACCOMPAGNARE ALLA PORTA IL CANDIDATO, SE LA PRENDE CON “IL GIORNALE” CHE HA SOLLEVATO LA POLEMICA…