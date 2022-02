ADDIO KIEV - LE TRUPPE DELL'ESERCITO RUSSO HANNO SFONDATO E SONO PENETRATE NELLA REGIONE DELLA CAPITALE UCRAINA. QUALE SARÀ IL PROSSIMO PASSO DI PUTIN? METTERE UN SUO FANTOCCIO? ARRESTARE I VERTICI DELLO STATO O ESILIARLI? - FOTO E VIDEO: GLI ELICOTTERI RUSSI SOPRA KIEV

(ANSA-AFP) - Le truppe russe hanno sfondato e sono penetrate nella regione di Kiev. Lo hanno annunciato i soldati ucraini che presidiano la frontiera.

