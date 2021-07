21 lug 2021 18:14

ADDIO MEETUP – NEL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE BY CONTE VENGONO ABOLITI I “GRUPPI LOCALI” DA CUI SONO VENUTI PRATICAMENTE TUTTI I FUTURI BIG GRILLINI. OVVIAMENTE LA SVOLTA NON È PIACIUTA A NESSUNO, SPECIALMENTE AI PARLAMENTARI RADICATI SUI TERRITORI. MA PERCHÉ “GIUSEPPI” HA VOLUTO FORZARE LA MANO? SEMPLICE, PER TOGLIERE POTERE AI PESI MASSIMI DEL M5S: LE CANDIDATURE SARANNO DECISE A ROMA, SENZA MEDIARE CON NESSUNO…