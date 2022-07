12 lug 2022 17:17

ADINO’, CHE TI E’ SUCCESSO? IL CATTOLICONE MARIO ADINOLFI, EX POPOLARE, GIA’ PARLAMENTARE PIDDINO, ORA BACIAPILE DA CONFESSIONALE E SEMPRE POKERISTA INDOMITO, SI ALLEA CON L’EX CASAPOUND SIMONE DI STEFANO PER CREARE UN NUOVO PARTITO "ALTERNATIVA PER L'ITALIA" CONTRARIO A DRAGHI, ALL’ABORTO E AL GREEN PASS (ACCREDITATO AL 2%) - ADINOLFI DIMENTICA PERÒ QUANTO È VALSA LA SUA CANDIDATURA COME SINDACO DI VENTOTENE: ZERO VOTI...