Silvio Berlusconi non si candiderà al Colle. L’annuncio all’inizio del vertice del centrodestra. Cominciato con tre ore di ritardo, e senza il Cavaliere. Che ha affidato le sue riflessioni a una nota: «Sono grato agli italiani che mi hanno incoraggiato», scrive il Cavaliere. «Ora si proceda nel più breve tempo possibile, spero che ci sia ampia convergenza sul nome del nuovo capo dello stato». E ancora: «Lavorerà con i leader del centrodestra per un nome di vasto consenso».

Questo il punto cruciale della intensa giornata di oggi. Iniziata con l’incontro, convocato a sorpresa da Berlusconi nel primo pomeriggio, con i leader di Forza Italia prima del vertice di centrodestra. Un incontro dal quale erano uscite due novità. La prima: l’appoggio incondizionato di tutti gli alti vertici del partito, dai ministri ai sottosegretari, alla decisione di Berlusconi. E poi una linea precisa, indicata da Antonio Tajani: «La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi, dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere né rimpasti, né nuovi ingressi». Parole ribadite in una nota a firma dello stesso Cavaliere. «Draghi deve completare la sua opera».

Ora dunque tocca a Salvini e Meloni. Come ha fatto sapere lo stesso Salvini. «Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al Centrodestra, che ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra».

Alla riunione romana, dove ci sono anche Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti, il Cavaliere non si è collegato. In sua vece Antonio Tajani e Licia Ronzulli. Ma i nodi da sciogliere, al vertice, sono anche altri: la durata della legislatura, per esempio, sulla quale secondo voci vicine ai leader della coalizione sarebbe nata una accesa discussione.

Dopo aver tenuto sotto scacco per settimane l’intero mondo politico, a partire dalla sua coalizione, dopo i «giorni dello scoiattolo» e il tentativo di raccogliere consensi tra i parlamentari del gruppo misto per arrivare ai fatidici 505 voti necessari per l’elezione al quarto turno, quando non serve più la maggioranza qualificata, Berlusconi alla fine ha deciso. E ha indicato la linea da seguire ai suoi alleati.

