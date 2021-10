AFFATICARSI IN-VANO - I MINISTRI DELLA LEGA NON HANNO PARTECIPATO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA APPROVATO LA DELEGA FISCALE E SALVINI STREPITA: “NON CONTIENE QUELLO CHE ERA NEGLI ACCORDI. NON È L'OROSCOPO, NON È POSSIBILE AVERE MEZZ'ORA DI TEMPO PER ANALIZZARE IL FUTURO DEGLI ITALIANI” - IL PUNTO DOLENTE È LA RIFORMA DEL CATASTO: “DICIAMO NO SE SI PASSA DAI VANI AI METRI QUADRI” - “NEI CORRIDOI TUTTI DICEVANO 'AVETE RAGIONE'. POI DENTRO PER IPOCRISIA SI CHINA IL CAPO E SI ALZA LA MANINA" - LA REPLICA GLACIALE DI DRAGHI

MATTEO SALVINI

1 - FISCO: FONTI, MINISTRI LEGA NON PARTECIPANO AL CDM

(ANSA) - I ministri della Lega, secondo quanto si apprende da diverse fonti, al momento non stanno prendendo parte alla riunione del Consiglio dei ministri appena incominciato sulla delega fiscale. Già nel corso della cabina di regia il ministro Garavaglia aveva lasciato il tavolo chiedendo tempo per approfondimenti.

2 - FISCO: FONTI LEGA, QUESTIONE METODO, COPERTURE TRA I DUBBI

(ANSA) - Non solo la revisione del catasto, osteggiata fin dall'inizio, c'è anche una questione "di metodo", secondo quanto si apprende da fonti della Lega, tra i motivi che hanno portato i ministri leghisti a disertare la riunione del Consiglio dei ministri sulla delega fiscale.

riforma del catasto 9

Non si possono ricevere "le carte" solo all'ultimo, non è "serio", è il ragionamento, votare "sulla fiducia", senza avere avuto modo di leggere i testi. Tra i dubbi sollevati nello specifico sul fisco anche quello delle coperture necessarie per dare attuazione alla riforma dell'Irpef.

3 - DRAGHI, LEGA? SUA ASSENZA IN CDM LA SPIEGHERÀ SALVINI ++

(ANSA) - L'assenza della Lega al Cdm sulla delega fiscale "la spiegherà l'onorevole Salvini oggi o domani. Ma gli scambi avvenuti in cambina regia e nelle conversazioni avevano dato sufficienti elementi per valutare la legge delega". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

riforma del catasto 8

4 - DRAGHI,ASSENZA LEGA SERIA,SU IMPLICAZIONI ASPETTIAMO LORO ++

(ANSA) - - "Non necessariamente, questa è una maggioranza completamente diversa, una situazione diversa. Ci sono diversità di vedute ma l'azione di governo è andata avanti, non è stata interrotta e credo ci saranno molte altre occasioni di scambio in Parlamento su questa legge e sui decreti delegati. E' di per sé un gesto serio ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo a chi gli chiede se l'assenza della Lega in Cdm non debba portare a una verifica o addirittura a una crisi di governo.

5 - SALVINI, NELLA DELEGA NON C'ERA QUANTO PATTUITO

matteo salvini

(ANSA) - "Non voto la Delega fiscale perché non contiene quello che era negli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l'oroscopo, non è possibile avere mezz'ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani. C'è qualcosa da cambiare nella modalità operativa". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, dopo che il premier Mario Draghi ha detto di attendersi da lui una spiegazione sull'assenza dei ministri del Carroccio al Cdm sulla delega fiscale.

riforma del catasto 5

6 - SALVINI, ALTRI MINISTRI CHINANO IL CAPO PER IPOCRISIA

(ANSA) - "I nostri ministri mi dicevamo che nei corridoio tutti gli altri ministri dicevano 'avete ragione'. Poi dentro per ipocrisia si china il capo e si alza la manina. Noi non chiniamo il capo quando ci sono di mezzo la casa e il risparmio degli italiani". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, parlando dell'assenza della Lega nel Cdm sulla Delega fiscale. "C'è un'ipotesi di aumento di tasse che la Lega non avalla", ha aggiunto.

riforma del catasto 4

7 - SALVINI,NON È CRISI,GOVERNO CHIARISCA TASSE NON AUMENTANO+ ++

(ANSA) - "Non è una crisi di governo. C'è un governo che deve chiarire che non è il momento di aumentare le tasse. Nessuno strappo, semplicemente chiarezza. In questo momento aumentare di un euro una tassa per un italiano non va bene". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, definendo "tutto vago" il contenuto della Delega fiscale.

riforma del catasto 3

8 - SALVINI, NO A RIFORMA CATASTO SE PASSA DA VANI A MQ

(ANSA) - "La riforma del catasto va bene quando parla di emersione degli immobili fantasma, affinché un milione di immobili inesistenti diventino esistenti, questo è corretto, ma c'è un punto che lascia trasparire un aumento, Confedilizia ha parlato di salasso, è quando per valutare un immobile si passa dai vani ai metri quadri: l'aumento medio previsto quando ci provo Renzi con un blitz del genere era del 40% a famiglia". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio.

riforma del catasto 1 riforma del catasto 6 mappe catasto case e catasto IL CATASTO I FURBETTI DELLA CASA IL CATASTO I FURBETTI DELLA CASA riforma del catasto 2