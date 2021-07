AGENZIA ‘STICAZZI NEWS! - FRANCESCA PASCALE: “SONO PRONTA A SBATTEZZARMI. UNA CHIESA CHE DISCRIMINA GLI OMOSESSUALI E FA INGERENZA POLITICA MI HA DELUSO” - “MI STUPISCE CHE FORZA ITALIA NON LASCI LIBERTÀ DI VOTO SUI DIRITTI CIVILI. ESSERE COME LA LEGA NON CONVIENE: ALLORA TANTO VALE VOTARE L’ORIGINALE. CHI NON È DI SINISTRA, MA CERCA UNA DESTRA LIBERALE, NON LA TROVA PIÙ. LE FOTO CON PAOLA TURCI? IL DISPIACERE PIÙ GROSSO È STATO AVERE…”

FRANCESCA PASCALE AL GAY PRIDE DI NAPOLI

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

«Sono pronta a "sbattezzarmi": resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso».

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, militante della prima ora di Forza Italia, napoletana, battagliera sul fronte dei diritti civili, confida: «Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo. Questa volta non sono d'accordo con lui e spero cambi idea».

BARBARA MASINI E LA COMPAGNA PAMELA

(…) Lei ha fatto tante battaglie per i diritti civili. Aveva Berlusconi accanto?

«Sì. Ma adesso mi stupisce che Forza Italia non lasci libertà di voto sui diritti civili. Almeno la metà dell'elettorato forzista la pensa come me, come Elio Vito, Stefania Prestigiacomo, Renata Polverini e gli altri che alla Camera hanno già votato a favore e come Barbara Masini che al Senato si appresta a farlo. Masini in aula ha fatto coming out. Però l'altra cosa che mi dispiace è che si pensi debbano votare pro ddl Zan gli interessati, gli omosessuali. Questa è una legge che devono votare tutte le persone perbene».

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

(…)

Ha detto che Tajani, il coordinatore di FI, e la sua idea di famiglia tradizionale non la rappresentano. È così?

«Sì, e temo lo sia per gran parte degli elettori forzisti. Essere come la Lega, semplicemente non conviene: allora tanto vale votare l'originale. Chi non è di sinistra, ma cerca una destra liberale, non la trova più. Mi dà amarezza una politica che non si assume la responsabilità neppure davanti alle aggressioni verso gli omosessuali

francesca pascale in piazza per il ddl zan 7

(…) Le hanno attribuito un flirt con la cantautrice Paola Turci, è stata una invasione nella sua vita privata?

«È stata una sorpresa. Non mi sarei aspettata questa attenzione con foto della mia vacanza la scorsa estate. Il dispiacere più grosso è stato avere coinvolto un'altra persona nella curiosità morbosa verso di me».

FRANCESCA PASCALE AL PRIDE DI NAPOLI - 3 LUGLIO 2021 BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE A MERANO VLADIMIR LUXURIA E FRANCESCA PASCALE MARA CARFAGNA FRANCESCA PASCALE

