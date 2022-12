AGENZIA MASTIKAZZI! DOPO AVER BACCHETTATO MATTARELLA A LETTO COL COVID PER NON AVER INDOSSATO LA MASCHERINA ALLA SCALA, LO ZANZAROLOGO ANDREA CRISANTI, NEO SENATORE DEM, DICHIARA CHE SOSTERRA’ SCHLEIN ALLE PRIMARIE: “IL MIO È UN APPOGGIO ALL’ENTUSIASMO” (ANCHE ELLY ALL’EVENTO DI LANCIO DELLA SUA CANDIDATURA AL MONK DI ROMA NON INDOSSAVA LA MASCHERINA)

«Dopo un’attenta riflessione, ho deciso che appoggerò la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico, perché credo che i suoi valori e i suoi obiettivi siano in linea con quello che mi ha portato a candidarmi: l’intenzione di promuovere una società che offra a tutti le stesse opportunità. Che premi e valorizzi l’impegno e l’indipendenza», afferma il neo senatore dem, il professore Andrea Crisanti.

«Nutro la ferma convinzione che per costruire una nuova Italia, serva un nuovo Pd. Un Pd migliore, per costruire un’Italia migliore. Un Pd indipendente, libero da logiche di potere e da baronie; un partito giovane, aperto, creativo e che premi il merito e le competenze. Un partito che entusiasmi e stimoli. E aggiungerei: con uno sguardo all’Europa e all’estero, che ha molto da insegnarci ma al quale, allo stesso tempo, il nostro Paese dà moltissimo in termini umani, culturali ed economici», dichiara il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero.

«Contemporaneamente però, vorrei un Pd che recuperasse i valori dei quali la sinistra dovrebbe nutrirsi: lavorare per diminuire le disuguaglianze sociali, per operare una redistribuzione della ricchezza, per garantire a ciascuno il pieno ed effettivo godimento degli stessi diritti, per offrire opportunità che consentano ai giovani di costruirsi la professione e il futuro che vogliono.

E’ proprio la mancanza di opportunità di crescita - culturale sociale e economica - a generare quelle disuguaglianze sociali che affliggono e limitano il nostro Paese. La sola ridistribuzione delle risorse infatti non risolve i problemi dell’Italia se non si abbatte il muro che relega le opportunità ad élite culturali economiche e politiche. Questa è il compito e la sfida di un partito di sinistra, a mio avviso», precisa il senatore Crisanti.

«Per questo penso che serva una persona che osservi i problemi in modo diverso, e li affronti in modo diverso e credo che Elly Schlein possa incarnare tutto questo. Naturalmente - conclude - chiunque vincerà avrà il mio pieno appoggio e contributo affinché tutto questo si realizzi, e affinché il Pd che uscirà dal congresso e poi dalle primarie, torni a essere un partito vincente in Italia, un partito che riesca a coinvolgere la società italiana e che faccia tornare la voglia di impegnarsi e partecipare. Che ricordi quanto la politica possa essere bella, oltre che necessaria».

