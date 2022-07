4 lug 2022 11:55

AGENZIA MASTIKAZZI - PUTIN NON INVIERÀ GLI AUGURI AL PRESIDENTE USA JOE BIDEN PER IL 4 LUGLIO "IN QUANTO QUEST'ANNO RAPPRESENTA IL CULMINE DELLA POLITICA DI INIMICIZIA DEGLI USA VERSO LA RUSSIA" - LO HA DICHIARATO IL PORTAVOCE DEL CREMLINO DMITRI PESKOV: "NO, QUEST'ANNO UN TELEGRAMMA DI AUGURI NON SARÀ INVIATO"