AGGIUNGI UN POSTO AL GOVERNO - SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO ARRIVANO I VOTI DI FORZA ITALIA. MERCOLEDÌ AL SENATO IL PRIMO BANCO DI PROVA DELLA "COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE" CON IL GOVERNO. GUALTIERI APRE: "BENE LA DISPONIBILITÀ DI BERLUSCONI". E QUEL POVERINO DI FICO PUNTA A COINVOLGERE TUTTO IL CENTRODESTRA, CONFERMANDO COSI' CHE DI POLITICA NON CAPISCE UN FICO...

Estratto dall'articolo di G.C. per “la Repubblica”

BERLUSCONI FINGE DI NON VEDERE CONTE E NON LO SALUTA

Il primo banco di prova della «collaborazione istituzionale» con la maggioranza a cui Silvio Berlusconi dice di essere disposto sarà lo scostamento di bilancio che si vota mercoledì al Senato. Qui la coalizione giallorossa è fortemente in bilico, perché ci vuole la maggioranza assoluta per fare passare l' aggiustamento: 161 sì.

Che sulla carta ci sono, ma bastano un dissidente e alcuni contagiati o in isolamento per Covid nelle file giallorosse, per fare saltare il banco.

La collaborazione dell' opposizione consentirebbe un percorso tranquillo. Ma Forza Italia resta un rebus. Berlusconi non vuole apparire come la stampella del governo, però rivendica per il proprio partito e per sé un atteggiamento responsabile, come chiesto dal presidente della Repubblica, Mattarella. (…)

Del resto anche Renato Brunetta, ex ministro forzista, economista, in un' intervista a Repubblica si era detto favorevole a un appoggio sullo scostamento, attaccando Matteo Salvini. (…)