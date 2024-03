AH, LA MAGIA DEL CINEMA! – QUELLI CHE MASTICANO IL POP CORN CON LA BOCCA APERTA, QUELLI CHE TOSSISCONO, QUELLI CHE SI SOFFIANO IL NASO, QUELLI CHE SI AGITANO SULLA SEDIA, QUELLI CHE RIDONO RUMOROSAMENTE, QUELLI CHE VANNO AL BAGNO, QUELLI CHE ARRIVANO IN RITARDO, QUELLI CHE ENTRANO IN SALA CON L’INDICE DELLA MANO DESTRA SEMPRE PRONTO AL SSST! (PER NON PARLARE DI QUELLI CHE MOLLANO SCORREGGIONI): POI DICE CHE UNO SU BUTTA SUL DIVANO DI CASA A VEDERE LO STREAMING…

francesco merlo

Da “Posta e Risposta – la Repubblica”

1. Lettera di Emanuela Zamparelli:

Caro Merlo, mi associo a chi si sente infastidito da chi mastica qualunque cosa nei cinema, teatri, musei etc… E poco importa che lo si facesse in passato quando si fumava pure. A New York tre anni fa a teatro era obbligatoria la mascherina, ma nella pausa si acquistava alcol che si beveva dentro. Dunque l’America si può escludere dagli esempi da seguire. Non voglio più sentire masticare a pochi decimetri di distanza.

Risposta di Francesco Merlo:

E tossire, soffiarsi il naso, agitarsi sulla sedia, ridere rumorosamente, andare al bagno, arrivare in ritardo…? Le consiglio di rileggere il breve, fulminante La morte dell’impiegato (nella traduzione di Alfredo Polledro per la Bur). Racconta di uno spettatore che starnutisce e spruzza il capoccione pelato dell’uomo che occupa la poltrona davanti alla sua: un generale, nientemeno. Non anticipo il gran finale.

persone parlano al telefono al cinema

2. Lettera di Marcella Balducci:

Caro Merlo, vorrei fare un’associazione per difendere il pop corn dall’assalto dei fanatici. Le offro la tessera numero 1.

Risposta di Francesco Merlo:

Difenda i pop corn sia da chi li mastica con la bocca aperta sia da chi va al cinema con l’indice della mano destra sempre pronto al ssst!

3. Lettera di Margherita Bellenzier

CINEMA VUOTI

Caro Merlo, ringrazio Angelo Anzivino di Roma per la lettera sul pop corn. In discussione non è il pop corn, ma lo spirito con cui si va a vedere un film di tale drammaticità come “Zona di interesse”.

Risposta di Francesco Merlo:

Pop corn solo per i cinepanettoni e per Zalone. E Woody Allen?

4. Lettera di Manuel Orazi:

Caro Merlo, passi pure il popcorn al cinema, purché provenga da mais italiano. E chiamiamolo romanamente “granturco scoppiato”.

Risposta di Francesco Merlo:

Solo olio toscano e sale di Mozia.

