AH, QUESTE ACCUSE DI LAVORARE PER POTENZE STRANIERE… - DI PIETRO: ''CASALEGGIO CHE HA RICEVUTO SOLDI DAL VENEZUELA? UNA POLPETTA AVVELENATA PER SPUTTANARE LE ELEZIONI IN QUEL PAESE. SOLO UNA CALUNNIA'' - DI PIETRO ALL'EPOCA AVEVA UNO STRETTO RAPPORTO CON IL FONDATORE, CHE CURAVA SITO E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE DELL'ITALIA DEI VALORI

Da www.liberoquotidiano.it

Non si schiera tra gli accusatori del Movimento 5 Stelle, Antonio Di Pietro. L'ex magistrato di Mani Pulite, che da magistrato ha cavalcato tesi e sospetti talvolta molto scivolosi, si affida al proprio sesto senso e soprattutto alla propria esperienza personale. "Per me - spiega ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica - è una calunnia sostenere che Gianroberto Casaleggio nel 2010 ha ricevuto soldi da parte di qualcuno". Parole basate anche sulla frequentazione professionale che Di Pietro, allora leader di Italia dei Valori, ebbe con la Casaleggio Associati e il suo fondatore. Per l'ex toga, quindi, "è una polpetta avvelenata, ma per sputtanare le elezioni in Venezuela". I 5 Stelle insomma sarebbero solo uno strumento per una cospirazione internazionale ben più vasta.

ANTONIO DI PIETRO ELIO LANNUTTI DELEGAZIONE M5S A CARACAS: MANLIO DI STEFANO, ORNELLA BERTOROTTA E VITO PETROCELLI l ex presidente chavez e maduro GRILLO CASALEGGIO