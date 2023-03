AHI! LE OCCUPAZIONI ABUSIVE A ROMA COSTANO CARO A MELONI E PIANTEDOSI! – IL TRIBUNALE CIVILE DELLA CAPITALE HA CONDANNATO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E IL MINISTERO DELL'INTERNO A PAGARE 6,3 MILIONI DI EURO AI PROPRIETARI DELL'EX SALUMIFICIO FIORUCCI, OCCUPATO DAL MARZO 2009 E IN CUI VIVONO 200 PERSONE – LA PROPRIETÀ DELLO STABILE, LA CA.SA. DELLA FAMIGLIA SALINI, VORREBBE REALIZZARCI 252 NUOVI APPARTAMENTI. MA L’EDIFICIO NON È MAI STATO SGOMBERATO DALLE FORZE DELL'ORDINE: PER I GIUDICI, LO STATO “HA TENUTO UNA CONDOTTA INGIUSTIFICATAMENTE OMISSIVA” – GIÀ NEL 2018 PALAZZO CHIGI FU CONDANNATO A PAGARE 27,9 MILIONI PER LA SUA “INERZIA”…

Estratto dell’articolo di Lorenzo D’albergo per roma.repubblica.it

Il Maam, il Museo dell'altro e dell'altrove, costa altri 6,3 milioni di euro alla presidenza del Consiglio e al Viminale. Così ha deciso il tribunale civile, che il 13 marzo ha condannato la premier Giorgia Meloni (la stessa che promette tolleranza zero sulle occupazioni abusive) e il ministro Matteo Piantedosi a versare la somma ai proprietari dell'ex salumificio Fiorucci in via Prenestina di proprietà della famiglia Salini ma occupato senza soluzione di continuità dal 27 marzo 2009.

Un nuovo colpo alle casse dello Stato dopo il primo, pesantissimo, assestato sempre dalla seconda sezione del tribunale di viale Giulio Cesare nel 2018. In quell'occasione palazzo Chigi venne condannato a pagare 27,9 milioni per la sua inerzia rispetto alle richieste di sgombero dei titolari dello stabile. Ora il bis per le mensilità comprese tra il gennaio 2014 e il giugno 2022. Ma non è finita qui: per ogni altro mese di silenzio da parte della prefettura, a partire già dal luglio 2022, vanno aggiunti al maxi-conguaglio altri 58.618 euro al mese.

Un'indennità di occupazione, se così si vuole chiamare, da capogiro per il museo in cui da quasi 15 anni vivono 200 persone in emergenza abitativa. La società Ca.Sa. srl della famiglia Salini avrebbe voluto realizzare 252 nuovi appartamenti nell'ex Fiorucci. Nulla da fare, così come per l'affitto della struttura su cui, tra gli altri nel 2018 aveva messo gli occhi anche la Croce Rossa italiana del neogovernatore Francesco Rocca. […]

Per il tribunale civile, lo Stato "ha tenuto una condotta ingiustificatamente omissiva, caratterizzata dalla protrazione nel tempo di una sostanziale dismissione dei compiti di pubblica sicurezza" andando a ledere "il diritto di proprietà e libera iniziativa imprenditoriale". […]

Lo stabile è al primo posto nella lista delle occupazioni da sgomberare. E, al pari dello Spin Time, è tra i palazzi che il Campidoglio ha dichiarato di voler acquistare per mitigare il fenomeno dell'emergenza abitativa. La trattativa, però, deve ancora partire. […]

