24 gen 2022 08:53

AHIA: GLI STATI UNITI HANNO ORDINATO L’EVACUAZIONE DELLE FAMIGLIE DEI DIPLOMATICI IN UCRAINA. LA PRESENZA DEL PERSONALE NON ESSENZIALE È STATA SCONSIGLIATA: HANNO PAURA CHE LA RUSSIA SIA SUL PUNTO DI INVADERE? L’ULTIMA FUGA, QUELLA DA KABUL NELL’ESTATE SCORSA, NON ERA FINITA BENISSIMO…