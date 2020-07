AJO, OJO E CAMPIDOGLIO – E' INIZIATA LA CORSA AL DOPO RAGGI: NEL PD SI PARLA DI ENRICO LETTA (LUI FRENA: “NON E’ IN AGENDA”) MA OCCHIO A MICHELA DI BIASE, MOGLIE DI FRANCESCHINI. SALVINI, DOPO IL "GRAN RIFIUTO" DI GIORGIA MELONI, VORREBBE PESCARE IL JOLLY, UN SUPER MANAGER PRESO DALLA SOCIETÀ CIVILE CHE POTREBBE AVERE LE SEMBIANZE DI FLAVIO CATTANEO, IL MARITO DI SABRINA FERILLI. SARÀ LEI LA FUTURA FIRST LADY DI ROMA?

Quel "Virgi', Roma nun te merita" di Beppe Grillo accompagnato da uno scritto in vernacolo romanesco ha riacceso improvvisamente il dibattito sulla corsa al Campidoglio del prossimo anno.

E se dalle parti di Virginia Raggi le leggono, forse troppo ottimisticamente, come un "endorsement" alla sua ricandidatura, dal Nazareno si registrano silenzi imbarazzati: "Meglio stare zitti sennò salta il governo" dice più di qualcuno e comunque "è una cosa interna ai 5Stelle che non commentiamo. Tutti sanno che il Pd è all'opposizione della Raggi e giudica la sua esperienza molto negativa. A settembre, dopo le regionali, il centrosinistra sceglierà il proprio candidato".

D'altra parte Nicola Zingaretti è stato chiaro e molto difficilmente farà retromarcia per un "sonetto": il veto alla ricandidatura della Raggi rimane. Tanto più se il viatico deve essere quello di definire i potenziali elettori, cioè i romani, "gente de fogna" che da "tremila anni rompe li cojoni".

Ad ogni modo, sia a destra che a sinistra, le elezioni per il Campidoglio saranno il "clou" delle tornate elettorali del prossimo anno e già impazza il totonomi. Nel Pd, circolano i nomi di Enrico Letta a David Sassoli (ma i diretti interessati hanno ben altre ambizioni e non sono disposti ad accettare "promoveatur ut amoveatur" di sorta). In una candidatura a sindaco di Roma ci spera anche Monica Cirinnà, così come Sabrina Alfonsi, Giovanni Caudo e Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini.

In ambito centrodestra i nomi che si fanno sono quelli di Giulia Bongiorno, Fabio Rampelli, Roberta Angelilli e Franco Frattini. Ma Salvini, dopo il "gran rifiuto" di Giorgia Meloni, per Roma vorrebbe pescare il jolly, un super manager preso dalla società civile in grado di rilanciare la città. Un jolly che per via Bellerio potrebbe avere le sembianze di Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli. Sarà lei la futura first lady di Roma Capitale?

