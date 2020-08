8 ago 2020 15:45

AJO, OJO E CAMPIDOGLIO – DANIELE LEODORI GELA LE MANOVRE DI CASALEGGIO SU ROMA E CHIEDE LA TESTA DI VIRGINIA RAGGI: “NON SI POTRÀ TROVARE ALCUNA SINTESI COL MOVIMENTO LADDOVE VENISSE CONFERMATA LA CANDIDATURA NEL 2021 DELL' ATTUALE SINDACA” – PER REPLICARE L’INTESA ANCHE SULLA CAPITALE LA VIRGI-EXIT PREVEDE PER LA SINDACA UNA POLTRONA DA SOTTOSEGRETARIA NEL GOVERNO DI "GIUSEPPI"…