9 ago 2024 08:09

ALESSIA PIFFERI FU “ANIMATA DA UN FUTILE ED EGOISTICO MOVENTE” – LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO PER LA DONNA CHE NEL 2022 LASCIÒ MORIRE DI STENTI LA FIGLIA DIANA: “VOLEVA REGALARSI UN PROPRIO SPAZIO DI AUTONOMIA, NELLA SPECIE UN LUNGO FINE-SETTIMANA CON IL PROPRIO COMPAGNO, RISPETTO LA PRIORITARIO DIRITTO/DOVERE DI ACCUDIRE LA FIGLIOLETTA” – LA BIMBA DI UN ANNO E MEZZO FU ABBANDONATA PER CINQUE GIORNI E MEZZO E FU TROVATA IN UN LETTINO CON A FIANCO SOLO UN BIBERON E UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA VUOTI…