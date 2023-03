TRUMP HA TROVATO L'ARGOMENTO PERFETTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: I SUOI GUAI GIUDIZIARI – L’EX PRESIDENTE A WACO, IN TEXAS, CARICA A PALLETTONI I SUOI FEDELISSIMI E STREPITA CONTRO IL “DEEP STATE” CHE LO VUOLE ARRESTARE: “IL VOTO SARÀ LA BATTAGLIA FINALE. SARETE VENDICATI. STORMY DANIELS? NON MI È MAI PIACIUTA. HA LA FACCIA DA CAVALLO” – IL LUOGO NON È CASUALE: TRENT’ANNI FA, PROPRIO A WACO, GLI AGENTI FEDERALI “ASSEDIARONO” LA FATTORIA DEL SANTONE DAVID KORESH, E MORIRONO 80 PERSONE, COME RACCONTA UNA SERIE NETFLIX APPENA USCITA