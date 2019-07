3 lug 2019 20:14

ALITALIA IN MANO AL BIBITARO – DI MAIO ANNUNCIA CHE SI SONO FATTI AVANTI PER ENTRARE NELLA CORDATA PER IL SALVATAGGIO TOTO, LOTITO, GERMAN EFROMOVICH DI AVIANCA - IL MINISTRO PER CAOS HA SPIEGATO CHE DA ATLANTIA NON È ARRIVATA ALCUNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SOTTOLINEANDO CHE “NON ESISTONO PREGIUDIZI, MA NON SI ACCETTANO RICATTI"