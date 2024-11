ALL'ARMI, ALL'ARMI! CON TRUMP ALLA CASA BIANCA E SENZA DIFESA COMUNE, L’UNIONE EUROPEA RISCHIA DI ZOMPARE – URSULA VON DER LEYEN PROVA A CONVINCERE GLI EUROPARLAMENTARI DELLA NECESSITÀ IMPELLENTE DI UNA DIFESA COMUNE: “LA RUSSIA SPENDE IL 9% DEL PIL PER LA DIFESA, L’EUROPA SOLO L’1,9%. C’È QUALCOSA DI SBAGLIATO E DOBBIAMO AUMENTARE LA SPESA” – OGGI IL VOTO DI “FIDUCIA” SULLA SQUADRA DI COMMISSARI (FRATELLI D’ITALIA VOTERÀ A FAVORE)

Estratto dell’articolo di Emanuele Bonini per www.lastampa.it

URSULA VON DER LEYEN AL PARLAMENTO EUROPEO

Per l’Unione europea è tempo di ragionare seriamente a una difesa comune. Occorre rilanciare l’industria del settore per rispondere alle «minacce serie» che lo scacchiere internazionale può offrire e oggi produce.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, chiede la fiducia dell’Aula del Parlamento per la sua squadra di commissari promettendo un cambio di rotta, un Libro bianco sul futuro della difesa europea nei primi 100 giorni di mandato. Vuol dire che […[ entro il 10 marzo 2025 al più tardi l’Ue avrà una bozza di agenda per costruire una nuova forza militare. L’obiettivo è sviluppare «progetti comuni sulla difesa», per rendere l’Ue a prova di rischi. «Posso assicurarvi che la sicurezza dell'Europa sarà sempre la priorità di questa Commissione», la promesse e l’assicurazione all’Europarlamento.

ursula von der leyen e volodymyr zelensky summit per la pace svizzera

[…] La necessità di questo cambio di passo deriva dalle manovre militari del Cremlino. La guerra russa in Ucraina è il motivo che anima von der Leyen per una nuova agenda politica per la difesa.

La tedesca offre una cifra, quella della spesa militare. «La Russia sta spendendo fino al 9% del suo Prodotto interno lordo per la difesa, l'Europa sta spendendo in media l'1,9%». La differenza è enorme, e dato il contesto attuale, sottolinea ancora von der Leyen, «c'è qualcosa di sbagliato in questa equazione». Vuol dire che «la nostra spesa per la difesa deve aumentare».

vladimir putin

Fin qui la Commissione europea, quella uscente, sempre a guida von der Leyen, ha rotto il tabù delle spesa pubblica permettendo agli Stati membri di aprire i rubinetti per sostenere spese nel settore, senza essere sanzionati nel momento di calcolare deficit e debito. È il primo passo.

Perché adesso […] per la verità, «abbiamo bisogno di un mercato unico per la difesa, dobbiamo rafforzare la base industriale della difesa, dobbiamo migliorare la nostra mobilità militare».

URSULA VON DER LEYEN AL PARLAMENTO EUROPEO

E non finisce qui. «Abbiamo bisogno di progetti europei comuni sulla difesa». Su tutto questo le competenze restano spiccatamente nazionali, ma l’esecutivo comunitario presenterà comunque un ventaglio di proposte per stimolare dibattito e consultazioni tra gli Stati membri. È questo che servono i libri bianchi come quello annunciato.

[…] A livello di sicurezza globale resta fermo l’imperativo di «lavorare a stretto contatto con la Nato». Perché il mondo non è solo l’Unione europea, e in Europa non c’è solo l’Ue.

vladimir putin vertice brics 2024 foto lapresse.

[…] «Il sogno dell'Europa si estende ai Balcani occidentali, all'Ucraina, alla Moldova e oltre». Una sottolineatura che è un messaggio per il presidente russo, Vladimir Putin, in quella che è una aperta sfida sulle sfere di influenze a oriente d’Europa. Qui gli europei intendono giocare la partita nella doppia veste Ue e Nato.

lula ursula von der leyen g20 rio de janeiro foto lapresse URSULA VON DER LEYEN VIKTOR ORBAN I VOTI PER URSULA VON DER LEYEN A LUGLIO 2024 E GLI ORIENTAMENTI A NOVEMBRE 2024