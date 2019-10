ALL’UMBRIA DELL’ULTIMO SOLE, S’ERA ASSOPITO IL CAPITONE - SALVINI HA LETTERALMENTE TRASLOCATO A PERUGIA E DINTORNI: VUOLE VINCERE A TUTTI I COSTI LE REGIONALI E GLI AVVERSARI GLI DANNO UNA MANO - LE AZIENDE DEL CANDIDATO DI PD E 5 SSTELLE VINCENZO BIANCONI HANNO OTTENUTO L’80% DEI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DI NORCIA (OTTO MILIONI DI EURO). NON CI SONO PROFILI PENALI, MA IL LEADER LEGHISTA LO BASTONA – IL FAMILY DAY A PERUGIA CON TUTTO IL CENTRODESTRA

Fabio Martini per “la Stampa”

Allo struscio di Corso Vannucci, l' ombelico di Perugia, si parla d' altro. Si chiacchiera di quel micidiale ricatto a luci rosse via Facebook e di quegli arresti-lampo fatti in piazza «grazie al decreto sicurezza», mentre delle elezioni regionali del 27 ottobre non parla nessuno, o quasi. Neppure della storia del giorno, tirata fuori dal "Corriere dell' Umbria", che riferendosi al candidato Presidente Cinque stelle-Pd, ha titolato: «Ricostruzione, soldi solo agli hotel di Bianconi». Poi, vai a leggere e scopri che l' allusione allo scandalo è senza basi: dopo il terremoto che ha colpito la sua Norcia, Vincenzo Bianconi, che possiede alcuni alberghi, a suo tempo ha chiesto alla Regione fondi per la ricostruzione e ha ottenuto 6 milioni, mentre gli altri albergatori non hanno visto un euro, ma soltanto perché non hanno ancora presentato le apposite domande.

?Più di 8 milioni di fondi pubblici per ristrutturare hotel e rifornire le mense dei moduli abitativi post-terremoto. È quanto incassato dal gruppo alberghiero che fa capo al candidato di Pd e 5 Stelle per la ricostruzione di Norcia. pic.twitter.com/3XFGPuqIKi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 9, 2019

Di questi tempi basta nulla per accendere incendi virtuali. Matteo Salvini ha sparato via Twitter: «Più di 8 milioni di fondi pubblici per ristrutturare hotel e rifornire le mense dei moduli abitativi post-terremoto. È quanto incassato dal gruppo alberghiero che fa capo al candidato-presidente di Pd e 5 Stelle per la ricostruzione di Norcia», alludendo a futuri, ipotetici conflitti di interesse da parte di un Bianconi che un domani diventasse Governatore, restando proprietario di hotel terremotati.

Questo ha indotto Walter Verini, commissario del Pd a rispondere a tono: «Un attacco vergognoso». E' destino che per altre due settimane prosegua così: un rincorrersi di sensazionalismo e vittimismo, in una Regione reduce da uno scandalo mozzafiato. La presidente Catiuscia Marini costretta a dimettersi davanti all' evidenza emersa dalle carte processuali che da queste parti, se vuoi avere la certezza di essere assunto o far carriera nel settore pubblico, ti devi iscrivere o raccomandare al Pd.

Ma la campagna elettorale si sta trasformando in un referendum: Salvini sì o no? Certo, il capo della Lega si gioca il set-point e infatti ha letteralmente traslocato da queste parti. Sbuca dappertutto , l' altro giorno a Ponte San Giovanni se lo sono visti comparire in palestra. Ma funziona: persino nella rossissima Gubbio è stato un tripudio. Ma la "notizia" non è Salvini: se una vicenda da niente come quella di Bianconi diventa un caso nazionale è perché il 27 ottobre, oltre a Salvini, anche Conte, Zingaretti, Di Maio si giocano un partitone, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti lo hanno capito bene e due sere fa, con un tocco da parvenu, si sono visti all' esclusivo Circolo degli Esteri, per discettare di Conte, di Renzi e di future alleanze regionali.

Ben consapevoli tutti e due che il risultato delle elezioni umbre è un test vero per il governo e per un' alleanza che vuole diventare strategica. Ma anche Salvini si gioca tanto. Il capo della Lega si presenta agli elettori con una proposta diversa da quella delle ultime tornate regionali, dove il Carroccio ha stravinto perché sommava una tripla attrattiva: essere al tempo stesso forza di protesta, forza di governo a Roma, quasi certamente prossima forza di governo nella Regione dove via via si votava.

Venendo meno due dei tre requisiti l' appeal elettorale della Lega resta lo stesso? Quelli di Forza Italia, qui guidati da Maurizio Gasparri, hanno recapitato a Salvini un messaggio fraterno: Matteo sei sicuro che in una Regione come questa, l' ideale sia un referendum su di te? Salvini, che vuole vincere, è parso ascoltare e il 17 a Perugia si svolgerà un Family day, al quale parteciperanno tutti e tre i capi del centro-destra. E intanto i sondaggi, compreso l' ultimo di Ixè, concordano: sarà testa a testa.

