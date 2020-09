16 set 2020 20:00

ALLARME ROSSO PER BIDEN - L’ULTIMO SONDAGGIO VEDE “SLEEPY JOE” AVANTI DI 7 PUNTI SU TRUMP. UN MARGINE CHE NON FA DORMIRE SONNI TRANQUILLI. PERCHÉ IL PUPAZZONE DONALD È NELLE CONDIZIONI DI PAPPARSI I 7 PUNTI NEI DUELLI TELEVISIVI. L’UOMO SCELTO DA OBAMA NON BRILLA CERTO PER ELOQUIO E ORATORIA MENTRE TRUMP POSSIEDE LA RETORICA POPULISTA CHE ACCHIAPPA LA PANCIA DELL’ELETTORATO - OGNI DIBATTITO VALE DALL’1 AL 2% DEI VOTANTI. SICCOME SONO TRE, UNO STAFF DI ESPERTI STA ALLENANDO BIDEN A PARARE LE SUPERCAZZOLE TRUMPIANE