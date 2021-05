goffredo bettini enrico letta elly schlein giuseppe conte

Allarme rosso per Enrichetto Letta. Un sondaggio riservatissimo boccia la linea del neo segretario del Pd: per il 65 per cento degli elettori dem, lo Ius Soli non è assolutamente una priorità. Il 75%, poi, si domanda: che necessità aveva Letta di postare un tweet a favore di Fedez?

Intanto, il centrodestra sembra aver trovato la quadra per i candidati alle amministrative di ottobre. A un cenno positivo di Giorgia Meloni, Bertolaso a Roma e Albertini a Milano accetterebbero la candidatura. Sono in corso trattative per l’eventuale spartizione dei consigli comunali.

Se la Meloni dovesse accettare, Bertolaso, nel confronto con Zingaretti, nei sondaggi risulta vincente. Anche Albertini, se si dovesse presentare contro Beppe Sala, nelle rilevazioni ad oggi ha un vantaggio dell’1 per cento.

A Torino, infine, sempre secondo i sondaggi, il candidato del centrodestra Damilano ha un vantaggio di ben 5 punti sul probabile candidato del Pd, Stefano Lo Russo.

Ecco perché Enrichetto ha qualche buon motivo per non stare sereno.

