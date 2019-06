ALLARME ROSSO PER “FORZA ITALIA”: NEI SONDAGGI VIENE SUPERATA DA “FRATELLI D’ITALIA” - IL PARTITO DI BERLUSCONI SCENDE ALL’6,9% MENTRE IL MINIFEUDO DELLA MELONI SALE AL 7% - LA LEGA SI CONFERMA AL 34% MENTRE IL M5S, DOPO LA BATOSTA ALLE EUROPEE, RISALE AL 18,9% - L’INERZIA PREMIA IL PD: E’ AL 23,3%...

berlusconi salvini meloni

(ANSA) - La Lega Nord si conferma il partito piu' votato con il 34% dei consensi ma in leggero calo rispetto al risultato delle elezioni europee dove il partito di Matteo Salvini aveva ottenuto il 34,3%. E' questo uno dei dati del sondaggio condotto da Index Research per la trasmissione Piazza Pulita in onda su La7. Le percentuali fanno riferimento alla domanda sulle intenzioni di voto se si fossero tenute le elezioni politiche. Sempre in base ai dati forniti dal sondaggio Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, 'sorpassa' Forza Italia.

LUIGI DI MAIO E DAVIDE CASALEGGIO

Gli azzurri infatti scendono dal 8,8% raggiunto alle Europee al 6,9%, mentre Fdi passa dal 6,5% raggiunto con il voto per l'Europarlamento al 7%. In crescita anche il Partito Democratico che passa dal 22,7% al 23,3%. In salita anche il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 18,9% rispetto al 17,1% raggiunto alle Europee. Il sondaggio e' stato condotto il 5 maggio 2019. Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2017).

NICOLA ZINGARETTI

Estensione territoriale: Nazionale. Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di eta', aree geografiche, ampiezza centri. Rappresentativita' del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia. Margine di errore: 3,5%. Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato. Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 800 . Totale contatti effettuati: 4.988 Interviste complete: 800 (su totale contatti: 16,0%) Rifiuti/Sostituzioni: 4.188 (su totale contatti: 84,0%).