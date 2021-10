IL SULTANO DEVE ANCORA MANGIARNE DI PASTASCIUTTA PER ENTRARE NELL'UE - LA TURCHIA BOCCIATA DALLA COMMISSIONE: "NON È ANCORA PRONTA". IL DURO REPORT ANNUALE PARLA DI "DEFICIENZE RILEVANTI", DALLA DEMOCRAZIA ALLE LIBERTÀ - ERDOGAN NON MIGLIORA LA SUA FAMA DI DESPOTA MINACCIANDO DI CACCIARE 10 AMBASCIATORI CHE CHIEDEVANO LA LIBERAZIONE DELL'IMPRENDITORE OSMAN KAVALA, IN CARCERE PER ACCUSE SUL FALLITO GOLPE DEL 2016...