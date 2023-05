9 mag 2023 11:13

ALLEATI MA NON TROPPO - I TOUR ELETTORALI DI ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE, PER LE AMMINISTRATIVE IN CAMPANIA, SONO STATI STUDIATI PER EVITARE CHE I DUE POTESSERO INCONTRARSI, PUR ESSENDO ALLEATI - ELLY E’ STATA PRESA IN BRACCIO DA UN OPERAIO ALLA FINCANTIERI DI CASTELLAMMARE DI STABIA (“FACCIO IL TUO BENIGNI”), A PEPPINIELLO APPULO E’ STATA REGALATA UNA MAGLIETTA DI MARADONA - NEL PD MINIMIZZANO: “E’ SOLO UNA QUESTIONE DI AGENDA”. QUELLI DEL M5S LA DICONO TUTTA: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER UN’ALLEANZA STRUTTURALE”