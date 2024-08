ALLORA ATTACCARE LA STAMPA È UN VIZIO DI FAMIGLIA – ARIANNA MELONI ROMPE IL SUO RISERBO E SU INSTAGRAM PARTE CON UN’INTEMERATA CONTRO I GIORNALI “DI SINISTRA”, “VERI E PROPRI SPACCIATORI DI NOTIZIE INVENTATE DI SANA PIANTA”: “OGNI MATTINA SO CHE DOVRÒ SMENTIRE L’ENNESIMA FAKE NEWS. MA NON SARÀ UNA STRATEGIA STUDIATA NON PER DISTRUGGERE ME, CHE COME MILITANTE POCO CONTO, MA PER INFANGARE E DIPINGERE LA SORELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COME TRAFFICHINA E MELMOSA?” – MILITANTE MICA TANTO, VISTO CHE ARIANNA È LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA POLITICA DEL PARTITO E PARTECIPA A TUTTI I TAVOLI CHE CONTANO - LO SCAZZO CON RENZI...

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa.

Ogni mattina in Italia, leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l’ennesima fake news dei quotidiani di sinistra, veri e propri spacciatori di notizie inventate di sana pianta.

A questo punto mi chiedo, ma non sarà una strategia? Una strategia messa a punto e studiata non per distruggere me, che chiaramente come militante poco conto, ma magari per infangare e dipingere la sorella del Presidente del Consiglio come traffichina e melmosa? Non credo che si riuscirà nell’intento, mia sorella non perderà le staffe e continuerà il suo lavoro. Per quanto mi riguarda parlano per me: la mia storia, tutte le persone che mi conoscono e soprattutto la vita che conduco.

#hastataArianna

Ps: scrivo il concetto per esteso in modo chiaro, a prova di Renzi che continua a non capire: non ho MAI partecipato ad alcuna riunione che abbia avuto come oggetto nomine di governo.

Auguri di buon ferragosto a tutti!

RENZI: CHIAREZZA SU NOMINE E RUOLO DI ARIANNA MELONI

(9Colonne) - "Ieri alcuni organi di stampa hanno raccontato di una riunione a Palazzo Chigi con oggetto le nomine in Rai cui avrebbe partecipato la sorella della Premier.

Arianna Meloni è moglie di un ministro, sorella della Premier ma non risulta avere - al momento - alcun ruolo di Governo: non può essere la parentocrazia a guidare viale Mazzini. Italia Viva con l'onorevole Boschi ha chiesto se e a quale titolo la dottoressa Arianna Meloni abbia partecipato alla riunione. Nessuna risposta o smentita.

Oggi alcuni organi di stampa hanno ipotizzato nelle prossime nomine del gruppo FS venga valorizzata una manager giudicata fedelissima della sorella della Premier e Italia Viva con l'onorevole Paita ha chiesto di fare chiarezza su questo tema, così cruciale in un mese di sofferenza per chi usa il treno. Nessuna risposta o smentita.

Siamo al paradosso che le nomine del Governo vengono discusse in presenza di una parente stretta della Premier e di un ministro ma che non ha alcun ruolo nell'Esecutivo. Fratelli d'Italia è il partito della parentocrazia più sfrenata ma non è accettabile che nessuno risponda nel merito alle richieste di chiarimenti dell'opposizione.

Visto che il Ferragosto è un periodo in cui è più facile ritrovarsi tutti in famiglia, ci aspettiamo di leggere la smentita della Premier o della sorella. O del cognato/marito. O di qualunque altro Parente d'Italia". Così Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, su X.

