2 feb 2022 12:20

ALLORA MATTEO SALVINI SE LE VA CERCANDO LE FIGURACCE - IL “GUSTOSO” RETROSCENA DI SABINO CASSESE SULL’INCONTRO CON IL “CAPITONE”: “ABBIAMO MANGIATO IL PASSATO DI VERDURA”. MA QUINDI IL LEADER DELLA LEGA È STATO A CASA SUA? E ALLORA PERCHÉ HA SENTITO IL DOVERE DI SMENTIRE E DI DIRE ADDIRUTTURA "NON SO DOVE ABITA”? - ANCHE IL GIURISTA AVEVA SMENTITO: "SALVINI NON LO CONOSCO, SOPRA CASA MIA ABITA UN EX SENATORE, FORSE È ANDATO DA LUI..." - VIDEO