27 gen 2022 12:36

“IO AL COLLE? PERCHÉ ESCLUDERLO” - SABINO CASSESE DICE E NON DICE: “QUALCUNO DEVE AVERE AVUTO UNA VISIONE. SALVINI NON LO CONOSCO, SOPRA CASA MIA ABITA UN EX SENATORE, FORSE È ANDATO DA LUI. SI È CREATA ATTORNO ALL'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO UN'ATTENZIONE SMODATA. NON TROVA CHE I PROBLEMI DELL'ITALIA SIANO ALTRI?” - “IO VIVO COME I MONACI STILITI, NON VEDO NESSUNO, MANCO I MIEI NIPOTI” - CERASA: “INCONTRO STRACONFERMATO”