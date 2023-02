6 feb 2023 16:40

ALLORA LO VEDI CHE LA MORDACCHIA BY GIORGIA MELONI FUNZIONA! – IGNAZIO LA RUSSA, CHE DUE SETTIMANE FA SI ERA INCAZZATO CON DAGOSPIA PER LA NOTIZIA DELLA LETTERA CON CUI LA DUCETTA LO INVITAVA A TENERE UN PROFILO PIÙ ISTITUZIONALE, DISERTA GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI IN LAZIO E LOMBARDIA! – “A MILANO PER FONTANA? SONO INDECISO. CONTINUO A PENSARE CHE DOVREI ESSERCÌ, MA CREDO CHE MI ASTERRÒ. SOLO PER QUESTA VOLTA…”