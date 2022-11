ALMENO LA SOTTOSEGRETARIA ALL'UNIVERSITÀ UN LIBRO LO HA LETTO! – CHE CI FACEVA LA POPPUTA AUGUSTA MONTARULI CON UN VOLUME DI GIOCHI SESSUALI PROIBITI? NELL’INCHIESTA DEL 2016 SULLA RIMBORSOPOLI DELLA REGIONE PIEMONTE, SPUNTÒ FUORI UNO SCONTRINO PER L’ACQUISTO DI “SEXPLORATION”, UN GUSTOSO MANUALETTO HARD - LA RAMPANTE AUGUSTA, ALL’EPOCA, SMENTÌ CATEGORICAMENTE. POI, A DICEMBRE 2021, È STATA CONDANNATA A UN ANNO E SETTE MESI – LA PASSIONE PER LE FOTO IN BIKINI SU INSTAGRAM

augusta montaruli su instagram 5

1 - AUGUSTA MONTARULI, LA NEOSOTTOSEGRETARIA E LA CONDANNA PER “RIMBORSOPOLI”. LE SPESE CONTESTATE: DAI RISTORANTI A BORSE E SWAROWSKI

Estratto delll’articolo di Andrea Giambartolomei per www.ilfattoquotidiano.it

Due cristalli Swarovski, una borsa Borbonese, storico marchio di moda torinese, tantissimi scontrini di ristoranti, pub e bar, scontrini “a catena”, battuti nello stesso locale nel giro di pochi minuti, oppure fatti quando lei, però, altrove.

Sono alcune delle spese per cui Augusta Montaruli, la nuova sottosegretaria all’Università e alla Ricerca in quota Fratelli d’Italia, è finita nell’inchiesta Rimborsopoli della Regione Piemonte, un procedimento per il quale nel dicembre 2021 è stata condannata a un anno e sette mesi di reclusione per peculato. aspetta la Cassazione.

augusta montaruli su instagram 6

[...] In appello, i pubblici ministeri rilanciano le loro accuse e la Corte d’appello dà una valutazione diversa dal tribunale, così Montaruli viene condannata per peculato per essersi fatta rimborsare spese per un totale di 25mila euro circa: 20mila euro di bar e ristoranti, il corso per i social network, borse, Swarovski e i libri Mia suocera beve e Sexploration, “di cui non si coglie il nesso con l’evento letterario sulla violenza sulle donne, stranamente organizzato in notturna”, si legge nelle motivazioni.

Nel novembre 2019 la Cassazione conferma l’impianto delle accuse, fatta eccezione per un dettaglio minore, ragione per cui ha ordinato un secondo processo in corte d’appello che il 14 dicembre 2021 ha confermato la condanna a un anno e sette mesi.

2 - “IL MANUALE HOT NEI RIMBORSI? SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE”

Letizia Tortello per www.lastampa.it – articolo del 26 marzo 2016

SEXPLORATION

«Sexploration». L’esperienza del sesso che fa divertire le coppie stanche e annoiate. Edizione Mondadori, allegate istruzioni per l’uso. Un testo senz’altro «hard» da far passare come attività istituzionale per un consigliere regionale. Eppure, qualcuno ci ha provato. L’ha letto in privato, molto in privato.

L’ha messo in conto alla Regione Piemonte, per farselo pagare con soldi pubblici. Il libretto libertino, i pm di Torino Enrica Gabetta e Giancarlo Avenati Bassi l’hanno citato l’altro giorno nella loro requisitoria, nell’ambito del processo sulle «spese pazze» della Regione, come uno degli scontrini incredibili di cui i politici hanno voluto il rimborso.

Si è poi scoperto che sarebbe stata l’ex consigliera eletta nel Pdl, Augusta Montaruli, a chiedere di farlo passare come spesa istituzionale. Lei si difende: «È tutto da provare che quel volume sia mio. Ma non è chissà che libro...».

augusta montaruli su instagram 7

I pm parlano di un manuale «hot» tra i suoi rimborsi. Le sembra il caso di far pagare ai contribuenti un oggetto del genere?

«Quello scontrino non è nelle mie contestazioni, nell’elenco dei 41 mila euro che i magistrati mi hanno imputato. Lo tirano fuori ora che la fase istruttoria è chiusa. I procuratori sono in difficoltà rispetto alla mia posizione, usano questo colpo basso proprio ora».

Colpo basso proprio ora? Vuole candidarsi alle comunali di Torino?

«Fino alla fine di questo procedimento giudiziario non cerco un posto istituzionale. L’ho detto».

Tornando al libro hard, è agli atti del processo. Questo non può negarlo.

«Per me, il dato importante è che hanno tirato fuori la spesa adesso, ho appreso l’altro ieri dello scontrino, non mi posso più difendere nel merito. Il magistrato, comunque, su questo rimborso, non ha fatto il mio nome in aula».

SEXPLORATION-2

Però il libro l’ha comprato?

«Non rispondo in questa fase e a questa domanda, tantomeno ai giornalisti. Quando parleranno i miei avvocati, parleranno di tutto. Però mi scusi...».

Ci dica...

«Se una procura ha visto quello scontrino lì e non me l’ha contestato... Mi avevano affibbiato anche un acquisto in gioielleria, poi non era vero. La verità è che alla fine del dibattimento non hanno niente in mano, se non le loro suggestioni. Questo è un processo mediatico. Le procure non dovrebbero comportarsi così».

Com’era allora questo libro pagato dai piemontesi? Le è piaciuto?

«Non rispondo. Qui la danneggiata sono io».

Lei?

«Sì, è una mossa per screditarmi. Comunque non mi sembra un libro di chissà che tipo eh? Dimostra il bigottismo della società in cui viviamo. Se me lo contestano, dimostrerò che era riconducibile all’attività istituzionale».

Quindi un manuale di «giochi erotici» secondo lei è una spesa istituzionale?

augusta montaruli su instagram 3

«Guardi, se è per questo il Comune finanzia libri che parlano di transgender. Va tutto bene lì vero?».

Transgender? Le paiono sullo stesso piano?

«Sì, libri sui transgender distribuiti nelle scuole e pagati dal Comune, non mi sembra che qualcuno sia imputato per questo».

