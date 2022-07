ALMENO TENETE A BADA I FIDANZATI! – IL COMPAGNO DI FABIANA DADONE HA POSTATO UN FOTOMONTAGGIO CON LA MINISTRA COME CONTESTATRICE DI MARIO DRAGHI ALLA BCE E CON LA FRASE: “IL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME LO IMMAGINO IO” – L’IMMAGINE È STATA PUBBLICATA PRIMA DELLA RIUNIONE DI GOVERNO POI SLITTATA – IL FIDANZATO DELL'EX GRILLINA SI CHIAMA ERGYS HAXHIU ED È UN ESPERTO DI WEB MARKETING (ANNANO BENE...)…

Da www.repubblica.it

È un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni dell'attivista che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell'Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, allora presidente della Bce, al grido di 'Fine alla dittatura'.

A postarlo il compagno di vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna la vignetta con un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io".

Il fotomontaggio è stato pubblicato prima del consiglio dei ministri previsto per le 15.30 e poi slittato per la decisione del premier di andare al Quirinale. Haxhiu è un esperto di web marketing per professionisti e piccole e medie imprese.

