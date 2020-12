STATO DI GRAZIA - SE NON PUÒ SFUGGIRE LUI ALLA GIUSTIZIA, TRUMP PENSA DI OFFRIRE IL ''PRESIDENTIAL PARDON'' AI FIGLI, AL GENERO E PURE A RUDY GIULIANI. IN AMERICA SI PUÒ GRAZIARE QUALCUNO PER DETERMINATI FATTI ANCHE SE NON C'È ANCORA UN PROCESSO - IL PRESIDENTE TEME CHE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI BIDEN PRENDA DI MIRA I SUOI FAMILIARI. E LA CNN PARLA DI UN'INDAGINE SU TANGENTI IN CAMBIO DI UNA GRAZIA PRESIDENZIALE