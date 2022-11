ALT! LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA HA ANNULLATO LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE UE NEL 2015 CHIESE AL LUSSEMBURGO DI RECUPERARE L’AIUTO, RITENUTO ILLEGITTIMO, OTTENUTO ATTRAVERSO IL TAX RULING – LA COMMISSARIA ALLA CONCORRENZA, MARGRETHE VESTAGER: “LA SENTENZA È UNA SCONFITTA PER L’ANTITRUST E PER L’EQUITÀ FISCALE”

1. TAX RULING: CORTE UE ANNULLA DECISIONE BRUXELLES SU FIAT

john elkann marchionne con la panda

(ANSA) - La Corte europea di giustizia ha deciso di annullare la decisione con cui la Commissione Ue nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l'aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato unico ottenuto attraverso il meccanismo di tax ruling.

Con il pronunciamento odierno i giudici di Lussemburgo annullano la precedente sentenza del Tribunale Ue con la quale vennero respinti i ricorsi del Lussemburgo e di Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione comunitaria di bocciare il tax ruling a favore della società.

margrethe vestager 2

Il Tribunale, spiega la Corte Ue, nella sua valutazione ha commesso un "errore di diritto" in quanto ha "erroneamente confermato il sistema di riferimento adottato dalla Commissione ai fini dell'applicazione del principio di libera concorrenza alle societa integrate in Lussemburgo, omettendo di tener conto delle norme specifiche che attuano tale principio in tale Stato membro".

elkann marchionne

Il caso risale al settembre 2012, quando le autorita tributarie lussemburghesi avevano adottato un accordo fiscale (tax ruling) a favore della Fiat Chrysler Finance Europe approvando un metodo per determinare la sua remunerazione che consentiva alla società di stabilire annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle societa nel Lussemburgo.

Nell'ottobre 2015, la Commissione stabilì che si trattasse di un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno; di qui l'ordine di recuperare da Fiat il vantaggio fiscale "indebito" di cui aveva usufruito. Oggi i giudici di Lussemburgo concludono che - poiche al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell'Unione e oggetto di armonizzazione - spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l'esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell'imposta, "solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette" per valutare "non solo se esista un vantaggio" fiscale, "ma anche se quest'ultimo abbia carattere selettivo".

margrethe vestager

2. VESTAGER, SENTENZA SU FIAT È SCONFITTA PER EQUITÀ FISCALE

(ANSA) - La sentenza della Corte europea di giustizia, che questa mattina ha annullato la decisione con la quale la Commissione europea nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l'aiuto fiscale ottenuto tramite tax ruling, considerato illegittimo, è una sconfitta per l'Antitrust Ue e "una grave sconfitta per l'equità fiscale". Lo scrive in un tweet la vicepresidente Ue Margrethe Vestager, responsabile per la Concorrenza.

margrethe vestager