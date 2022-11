ALT! DANIELA SANTANCHÉ NON È INDAGATA. A CONFERMARLO È IL DOCUMENTO DELLA PROCURA DI MILANO RICHIESTO DALL’AVVOCATO DELLA MINISTRA DEL TURISMO. MA ALLORA CHI HA FATTO USCIRE LA NOTIZIA DELL’INDAGINE? È PERCHÉ? – LA PITONESSA MEDITA VENDETTA: “È ASSOLUTAMENTE FALSO. DAREMO CORSO AD AZIONI LEGALI. VISIBILIA È UNA MIA CREATURA E NON VOGLIO PRENDERNE LE DISTANZE, MA NON CI SONO INDAGATI PERCHÉ NON C’È IPOTESI DI REATO…”

1 - SANTANCHÉ NON INDAGATA

Da www.lastampa.it

La ministra Daniela Santanché non è indagata. A confermarlo è il documento della Procura di Milano richiesto dall’avvocato Nicolò Pelanda con il quale si conferma la non iscrizione nel registro degli indagati delal Procura.

2 - SANTANCHÈ: «CONTRO DI ME SOLO FALSITÀ SULL'INCHIESTA»

Pietro De Leo per “Libero quotidiano”

Il Ministro del Turismo Daniela Santanché contrattacca rispetto alle indiscrezioni che la vedrebbero indagata alla Procura di Milano in relazione ai conti della sua ex società Visibilia, di cui oramai da tempo ha ceduto le quote. E smentisce tutto, ai microfoni di "Radio Anch' io", trasmissione di Rai Radio1.

«È assolutamente falso», dichiara perentoria a proposito del rumor dell'inchiesta a suo carico, e anzi rilancia: «Daremo corso ad azioni legali, perché non c'è nessun indagato». E poi spiega: «Visibilia è una mia creatura e non voglio prenderne le distanze, ma non ci sono indagati perché non c'è ipotesi di reato: non è giusto scrivere cose che non hanno fondamento».

Sottolinea, inoltre, che «tutto nasce dall'esposto di un socio di minoranza della Procura», a seguito del quale «d'ufficio viene aperto il provvedimento». Considerato questa premessa, aggiunge il ministro, «non può esserci bancarotta perché prima una società deve fallire, ma i soci Visibilia non hanno problemi di solvibilità e la prossima settimana pagheranno la cartella esattoriale», oggetto della contestazione.

«Purtroppo - prosegue - oggi devo subire quel che viene scritto, ma fra qualche giorno subiranno gli altri». Insomma, una linea in piena continuità con quella tenuta mercoledì sera, quando l'indiscrezione era maturata. E il difensore del ministro, Raffaele Sanzo, aveva spiegato in una nota che Santanché «non risulta indagata in alcun processo penale e da anni non ricopre nessuna carica in "Visibilia Editore", aggiungendo che «non risponde al vero che sia aperto un fascicolo per ipotesi di bancarotta fraudolenta, stante l'assenza del presupposto obiettivo della liquidazione giudiziale della società, soltanto ipotizzata in astratto».

L'ipotesi dell'indagine, comunque, è stata rilanciata da Agi e Adnkronos anche nella giornata di ieri, ventilando due presunte fattispecie che potrebbero essere oggetto dell'attività inquirente, bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Dunque, una vicenda destinata ad avere sviluppi o a spegnersi come accaduto mille volte per altre simili.

Tutto questo giunge, peraltro, in una settimana molto delicata, che segna l'accensione dei motori vera e propria del governo. Ieri, Giorgia Meloni ha di fatto "esordito" nella dimensione europea, incontrando i vertici delle istituzioni comunitarie. E oggi il Consiglio dei ministri varerà il Primo stanziamento per contrastare le bollette. A far da contorno, i rapporti non sempre semplici tra alleati di maggioranza. In questo contesto, un refolo di grana giudiziaria per un componente del tavolo ministeriale non è certo un balsamo. Tuttavia, per ora, dalla maggioranza traspare massima cautela, e nessuno commenta.

