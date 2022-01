ALT! DAL MOVIMENTO 5 STELLE FANNO SAPERE CHE SU FRACCARO “NON È STATA ASSUNTA ALCUNA SANZIONE DISCIPLINARE”. MA DI CHI È STATA L’IDEA DI MINACCIARLA? DI CONTE, DI CASALINO O DI ENTRAMBI? – L’INCONTRO CON SALVINI SI SAREBBE TENUTO NELLO STUDIO ROMANO DEL PRESIDENTE DI ENI, L’AVVOCATO MICHELE CRISOSTOMO, AL 39 DI PIAZZA MORGANA. COMPLICE E SENSALE È STATO ANTONIO RIZZO, GIÀ CONSIGLIERE ECONOMICO DELL’EX SOTTOSEGRETARIO E KING MAKER DELL’ULTIMA GRANDE TORNATA DI NOMINE NELLE PARTECIPATE…

(ANSA) - Nei confronti di Riccardo Fraccaro "non è stata assunta alcuna sanzione disciplinare". Così fonti del M5s che spiegano: "qualsiasi sanzione, infatti, nel caso in cui venisse riscontrata la violazione dei doveri stabiliti dalla Carta dei principi e dei valori e dal Codice etico posti a presidio degli interessi e della immagine della intera comunità Cinque Stelle, non potrà che essere comminata all'esito di una puntuale istruttoria, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali statutariamente previste e del principio del contraddittorio".

Giovanna Predoni per www.tag43.it

Parola d’ordine, gettare acqua sul fuoco. Quello delle polemiche sorte dopo l’incontro tra Matteo Salvini e il pentastellato Riccardo Fraccaro colpevole, secondo la oramai poco ferrea disciplina dei 5 stelle, di essere entrato a piedi uniti nella partita quirinalizia assicurando un pacchetto di voti in favore della candidatura di Giulio Tremonti, uno degli oramai tanti papabili finiti nel toto nomine del Colle.

Un po’ risibile, dopo la smorzatura di Salvini, le motivazioni addotte dall’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del fu governo gialloverde. «Ho detto a Salvini che della questione se ne occupa Conte», avrebbe detto, come se il segretario leghista aspettasse indicazioni sul che fare. I fatti risalgono a qualche giorno fa, ma la notizia è uscita oggi con il giusto clamore tanto che ora Fraccaro rischia l’espulsione dal Movimento.

Salvini, Fraccaro e l’incontro nello studio romano di Crisostomo

Ma se l’argomento dell’incontro è noto, non altrettanto il luogo dove esso è avvenuto. Ovvero nello studio romano dell’avvocato Michele Crisostomo al 39 di Piazza Morgana, complice e sensale Antonio Rizzo, che fu consigliere economico di Fraccaro quando era al governo.

Ma definirlo così è una diminutio, perché Rizzo in realtà è stato nel 2020 uno dei king maker della ultima grande tornata di nomine nelle aziende pubbliche. Compresa, e qui tutto torna, quella dell’avvocato Crisostomo alla presidenza dell’Enel.

Rizzo, già conosciuto per il suo passato di giornalista di finanza col soprannome di “Superbonus”, era salito nel 2008 agli onori della cronaca come testimone chiave nell’inchiesta su operazioni di finanza derivata denominata “la banda del 5%” di cui si sarebbero resi responsabili alcuni manager del Monte dei Paschi, poi finita sette anni dopo nel nulla con l’assoluzione degli imputati.

All’epoca si era parlato, o lui si era accreditato, come consigliere proprio dell’ex ministro Tremonti, il quale però derubricò il rapporto con Rizzo a semplice conoscenza. Stretto era invece il rapporto con Crisostomo, tanto da usare gli uffici del suo studio legale RCCD (Cappelli si è aggiunto dopo una volta uscito dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners) come luogo per incontri confidenziali che avevano spesso per protagonisti rappresentanti dei 5 stelle, negli uffici romani ma anche in quelli della casa madre milanese di via Boschetto 1.

Crisostomo, 50 anni, pugliese di Tricase, un passato anche come dirigente della Divisione Intermediari della Consob, è un avvocato specializzato nell’assistenza a banche, assicurazioni e intermediari finanziari. Prima di arrivare alla presidenza di Enel è stato consigliere d’amministrazione della Ansaldo Sts.

