ALT! NEL NUOVO CDA DELLA RAI DOVRANNO ESSERE ELETTE ALMENO TRE DONNE: È PROBABILE CHE UNA SARÀ SCELTA IN QUOTA FRATELLI D’ITALIA E UNA IN QUOTA OPPOSIZIONE. LA NORMA POTREBBE COSTRINGERE I PARTITI A RINUNCIARE AD ALCUNI NOMI: FDI AVEVA IN BALLO MAURO MAZZA E GUIDO PAGLIA, LA LEGA ALESSANDRO CASARIN E ANTONIO MARANO, IL M5S DI MAJO, IL PD ANTONIO DI BELLA. UNICA CASELLA CERTA: SIMONA AGNES, IN QUOTA GIANNI LETTA…

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per www.corriere.it

È pronta a partire la corsa per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai. Quest’ultimo oggi ha approvato il regolamento per l’elezione del componente espresso dall’assemblea dei dipendenti: la procedura dura due mesi.

Il bando dovrebbe essere pubblicato il 25 marzo. Allo stesso tempo, dopodomani, giovedì 21 marzo, in Senato si aprirà il bando per le candidature dei membri di elezione parlamentare (due quelli che devono essere eletti a palazzo Madama e due alla Camera). Gli aspiranti hanno 30 giorni per depositare la domanda con il curriculum tramite posta elettronica certificata. Dopodiché ci vorranno altri 30 giorni per il vaglio delle candidature.

In questo modo si arriverà a chiudere le due procedure intorno al 20 maggio. In quella stessa manciata di giorni il bilancio della Rai […] dovrebbe ricevere il via libera dell’assemblea, determinando la decadenza del vecchio consiglio. Il nuovo cda sarà pronto prima delle Europee? Difficile prevederlo, ma va considerato che i tempi sono stretti, visto che il Parlamento dovrà osservare pure una settimana di chiusura prima del voto dell’8-9 giugno prossimi.

Tra i candidati in corsa per i quattro posti di nomina parlamentare figuravano Alessandro Casarin per la Lega, Guido Paglia o Mauro Mazza per FdI, Alessandro di Majo per il M5S. Per il Pd si era ancora alla definizione del profilo del candidato ma, a una più attenta osservazione delle norme, è emerso che bisognerà eleggere tre donne, per cui è probabile che una sarà scelta in quota FdI e una in quota opposizione. Quanto al rappresentante dei dipendenti, è ipotizzabile la conferma di Davide Di Pietro, che è stato nominato pochi mesi fa, in sostituzione del deceduto Riccardo Laganà. […]

