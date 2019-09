ALT, PARLA CONTE! – IL PREMIER IN DIRETTA DALLA FESTA DEL “FATTO” ALLA VERSILIANA: “NEI NEGOZIATI TRA PD E M5S C’È UN BUON CLIMA DI LAVORO, SONO ENTRAMBI PREDISPOSTI PER UN PROGETTO COMUNE DEDICATO AL PAESE” – “NON SONO ISCRITTO AL M5S, DEFINIRMI DEI 5 STELLE MI SEMBRA FORMULA INAPPROPRIATA” – "TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SCIOLGO LA RISERVA" – VIDEO LIVE

Governo, Conte: Buon clima di lavoro tra M5S e Pd, entrambi ben predisposti

(LaPresse) - Nei negoziati tra Pd e M5S per il nuovo governo c'è "un buon clima di lavoro", le due forze politiche "sono entrambe predisposte per un progetto comune dedicato al Paese". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana.

Governo, Conte: Per ora programma, su ministri chiederò indicazioni aperte

(LaPresse) - "Il tema dei ministri non è la massima premura" per ora, perché "in questo momento stiamo definendo il programma poi inviterò forze politiche a sedersi attorno ad un tavolo, non l'abbiamo ancora fatto, e darmi i loro suggerimenti". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana.

"Non chiederò indicazioni secche, ma anche aperte, in modo da consentirmi di scegliere i componenti di una squadra adeguata", ha spiegato.

Conte: Lavorerò per evitare squadra ministri tutti maschi

(LaPresse) - "Lavorerò per evitare una squadra tutta maschile". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana.



Governo, Conte: Io per tutte le stagioni? Ho rifiutato ritorno con Lega

(LaPresse) - Alle critiche di essere un premier per ogni stagione, prima quando il M5S era con la Lega e ora col Pd, "rispondo semplicemente, e l'ho dimostrato con i fatti, che non sono un premier per tutte le stagioni". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana. "Quando ero al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi mi è stata proposto di riaprire una rinnovata stagione, e io l'ho rifiutata", ha sottolineato Conte.



Conte: Alle ultime politiche ho votato 5Stelle, ero indicato ministro

(LaPresse) - "Alle ultime elezioni politiche ho votato 5Stelle, anche perché ero stato indicato ministro". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana.

Governo, Conte: Italia darà contributo critico su Patto di Stabilità Ue

(LaPresse) - "Mi piacerebbe molto che l'Italia possa dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo ciclo economico e alla nuova prospettiva economica". Così Giuseppe Conte, premier incaricato, in collegamento con la festa del 'Fatto Quotidiano' della Versiliana.

