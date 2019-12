ALT! LA PROPOSTA DI NOZZE ALLA CAMERA? ERA UNA MEZZA BUFALA! IL LEGHISTA FLAVIO DI MURO E LA SUA FIDANZATA AVEVANO GIÀ PRENOTATO LA CHIESA PER LA CERIMONIA E IL RISTORANTE PER IL BANCHETTO, E PURE FINITO IL CORSO PREMATRIMONIALE! - ECCO COME SI DIFENDE: '' IO ED ELISA STIAMO INSIEME DA 6 ANNI ED È OVVIO CHE DI MATRIMONIO AVESSIMO GIÀ PARLATO IN PASSATO. MA…''

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse», come insegna il Poeta? No, molto più prosaicamente, la tivù. A fare la differenza, in quella che a questo punto passerà alla storia come la richiesta di matrimonio più improbabile, fatta dall' onorevole leghista Flavio Di Muro alla sua Elisa, dai banchi di Montecitorio, è stata evidentemente la diretta televisiva. Pronta a raccogliere e rilanciare su tutti i media quell'«Elisa mi vuoi sposare?», fatto dalla Camera dei deputati, con tanto di anello mostrato in anteprima. Si scopre oggi con certezza, infatti, che il matrimonio tra il deputato ventimigliese e la sua compagna, era in realtà previsto e fissato da tempo. E dunque Elisa il suo "sì" lo aveva evidentemente già ribadito nei mesi scorsi.

Risulta infatti prenotato, addirittura dallo scorso settembre, il ristorante: "U Cian", di Isolabona. I fidanzati hanno anche effettuato il lungo percorso prematrimoniale con don Salvatore: concluso insieme ad altre cinque coppie, giusto domenica sera. E la data della cerimonia? Decisa pure quella. Il matrimonio sarà in Cattedrale il prossimo 5 settembre. E dunque, perché?

Se lo chiedono con insistenza anche tanti ventimigliesi. I quali probabilmente avrebbero anche perdonato al proprio deputato una dichiarazione d' amore così fuori luogo, che ha interrotto la discussione sui fondi ai terremotati, ma non sembrano disposti ad accettare con altrettanta disinvoltura una scenetta studiata a tavolino.Dica la verità, onorevole Di Muro, si è pentito? «Assolutamente no», tira dritto il deputato leghista. «Io ed Elisa stiamo insieme da 6 anni ed è ovvio che di matrimonio avessimo già parlato in passato. Ma non le avevo mai fatto la dichiarazione ufficiale di matrimonio o dato l' anello. Ho scelto di farlo in quel contesto, in modo genuino», insiste Di Muro.

Ma che proposta di matrimonio è, a conclusione del corso prematrimoniale e con la Cattedrale già pronta ad accogliere la cerimonia? Non è dato sapere. Quel che è certo, ad oggi, è che almeno a livello regionale, i vertici del Carroccio non avrebbero gradito. E a livello nazionale? Chissà che dietro tutto non ci sia lo zampino della "bestia", la macchina della comunicazione di Matteo Salvini. Su questo Flavio Di Muro, però, è categorico: «Non lo sapeva nessuno. Ho solo avvisato i miei colleghi in aula, dieci minuti prima, informandoli che avrei fatto una dichiarazione particolare».

