alto adige

(ANSA) - Visto l'alto numero dei contagi da conronavirus, l'Alto Adige ha deciso un nuovo lockdown per tre settimane. Dalle ore 20 alle ore 5 del mattino vi sarà un divieto di circolazione, semprecchè non vi siano necessità non rinviabili. Verranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Rimarranno aperti negozi di alimentari, e negozi che vendono generi di prima necessità, così come farmacie ed edicole. Gli alberghi saranno chiusi per i turisti, ma possono essere usati per pernottamenti per motivi di lavoro.

Le scuole superiori e l'Università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. Viene ribadito l'uso della mascherina - se non si è soli -, il distanziamento e le regole di igiene. L'ordinanza, in linea con le indicazioni statali, verrà pubblicata domani ed entrerà in vigore mercoledì alle ore 00 e rimarrà in vigore fino al 22 novembre. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.279 tamponi e sono stati registrati 437 nuovi casi positivi. Sono 4 i decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 223, 70 quelli nelle strutture private convenzionate e 84 in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

arno kompatscher 2

Aumentano da 17 a 23 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In Trentino oggi si registrano tre decessi e 187 nuovi casi positivi, su 937 tamponi analizzati, mentre sale il numero dei ricoveri (189) e dei pazienti in terapia intensiva (11). L'Azienda sanitaria comunica anche che i contagiati fra gli over 70 sono 33 e che sono emersi altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali si stanno perfezionando gli approfondimenti per stabilire se disporre la quarantena per le rispettive classi (ieri quelle in isolamento erano 181). La Giunta provinciale intanto si è messa in quarantena fiduciaria dopo un caso positivo riscontrato fra il personale dirigenziale. Il presidente Maurizio Fugatti ha detto che auspica che la scuola possacontinuare in presenza e attende di leggere il contenuto del nuovo Dpcm.

ospedale bolzano